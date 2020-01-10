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Под Ровно перекрыли дорогу в знак протеста против строительства деревообрабатывающего завода

Для объезда заблокированного используют участок дороги через соседнее село.

Под Ровно перекрыли дорогу в знак протеста против строительства деревообрабатывающего завода
Фото: police.in.Rivne.region

Сегодня, 10 января, в 13:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Обаров началась мирная акция протеста граждан против строительства завода в селе Городок.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Ровенской области.

Почти 150 участников непрерывно ходят по пешеходному переходу. После переговоров, полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспорт.

"Протестующим сообщили о недопущении правонарушений и уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций", - подчеркнули в полиции.

На месте акции находятся правоохранители. Для объезда заблокированного используют участок дороги через село Карпиловка.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne

В связи с поступающими жалобами водителей, сведения будет внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.279 Уголовного кодекса (блокирование транспортных коммуникаций).

Фото: facebook.com/police.in.Rivne

Напомним, в селе Городок Ровенского района хотят построить новый крупный завод по переработке древесины. Предприятие планируют расположить на территории давно не работающих и обанкротившихся Ровенского литейного завода (РЛС) и Ровенского завода тракторных агрегатов (РЗТА).

Как сообщало ранее издание "РивнеМедиа", заброшенные помещения, оставшиеся от двух заводов, приобрела международная компания "Кроноспан".

«Кроноспан» - это мировой лидер в области производства высококачественных древесных плит и смежной продукции. Сегодня компания имеет более 40 производственных заводов в 30 странах мира - в Европе, Азии и США, в частности, в Польше, Белоруссии, Турции, Болгарии, Великобритании, Люксембурге, Хорватии, США, Чехии, Латвии, Китае, Украине и тому подобное.

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