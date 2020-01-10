Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу защиты Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, на меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его продолжат держать в изоляторе до 8 февраля, передает корреспондент LB.ua.

Коллегию судей возглавляла судья Татьяна Фрыч, которая выносила решение по мере пресечения для Яны Дугарь, еще одной подозреваемой.

Во время заседания защита обратила внимание суда на расхождения в росте Антоненко и человека, которого сняли камеры видеонаблюдения в ночь перед убийством Шеремета.

Фото: стоп-кадр

"Преступники не растут и не уменьшаются. Если рост Антоненко не отвечает фотометрии, с него должны быть сняты все обвинения. Рост Антоненко - 180 см, а рост человека на видео, согласно опубликованным в СМИ результатам - 170 см [+/- 3%]. Это бесспорное доказательство его непричастности к преступлению, в котором его обвиняют", - сказал один из адвокатов.

Также они обратили внимание на подпись иностранного эксперта под фотометрической экспертизой. Документ составлен на украинском языке без перевода, и адвокаты выразили сомнение в достаточном понимании украинского языка.

"По нашему мнению, суд первой инстанции вынес незаконное решение и совершил недостаточную оценку доказательств, представленных обвинением", - сказал адвокат.

Прокурор в свою очередь сказал, что экспертиза проводилась в 2016 году, когда в деле еще не было подозреваемого Антоненко, и попросил отказать в приобщении к делу заявленных стороной защиты материалов, потому что на данном этапе это "не имеет значения".

Прокурор попытался присоединить к делу выводы экспертизы о части мины МОН-50, найденной при обыске, но защита обратила внимание, что выводы о мине не принимались во внимание при принятии решения первой инстанцией. Суд отказал в этом ходатайстве прокурору.

Прокурор также упоминал, обращаясь к судьям, об "одежде с принтами", найденной при обыске, которая, по его мнению, является одним из доказательств совершения убийства, а также о том, что Антоненко, по его мнению предпринимал попытки скрыть вещдоки (выхолощенный корпус мины). По мнению следствия, это свидетельствует о рисках сокрытия доказательств.

Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Кузьменко арестована, а Дугарь находится под домашним арестом.