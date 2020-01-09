Судьи Киевского апелляционного суда заявили о вмешательстве адвоката Кузьменко в правосудие

Коллегия судей Киевского апелляционного суда сообщила, что действия адвоката подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко расцениваются ними как давление и попытка вмешательства в свершение правосудия.

Об этом сообщили на сайте Судебной власти Украины. Имена подозреваемой и адвоката не разглашаются, однако были обнародованы детали, указывающие на заседание относительно Кузьменко.

"Во время судебного заседания 20 декабря 2019 года при обсуждении вопроса продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и пребывания перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которым коллегия судей не ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае переноса судебного заседания на другую дату, он не покинет зал заседаний, и в утвердительной форме высказался, что переноса ни при каких обстоятельствах не будет", – уточнили на портале.

Это поддержали слушатели заседания, которые также начали угрожать, что не покинут зал до прибытия прокуроров.

Фото: Макс Требухов

"Присутствующие в зале судебного заседания лица вместе с адвокатом на протяжении более чем пяти часов блокировали помещение зала, не соглашались на предложение его покинуть в связи с окончанием судебного заседания, в результате чего были вызваны правоохранители", – добавили на сайте СВУ.

Судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич считают, что такие действия адвоката свидетельствуют о том, что он использовал средства и методы, которые противоречат законодательству и имеют цель дискредитировать суд и совершить на судей незаконное влияние.

Сообщается также, что после того, как 24 декабря состоялось рассмотрение апелляции, защитник "проявил несдержанное и некорректное поведение, нетактично, обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме относительно судей и прокуроров".

Он в присутствии участников судебного процесса нецензурно обращался к судьям, прокурорам и экспертам и заявил, что "каждый судья ответит за подозреваемую", что судьи расценили как угрозу в связи с профессиональной деятельностью.

"Проявление адвокатом неуважения к судьям, высказывание ним откровенных обвинений, критика судей перед представителями СМИ, угрозы относительно привлечения к ответственности и негативных последствий в связи с принятым коллегией судей решением расценивается как давление и попытка вмешательства в деятельность коллегии судей и свершении правосудия", – подвели итог в пресс-службе судебной власти Украины.

Напомним, 20 декабря адвокат подозреваемой Владислав Добош также заявил, что не собирается покидать здание суда, пока не пройдет рассмотрение апелляции на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Товарищи Кузьменко, которые пришли ее поддержать, сообщили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать ее вывести.