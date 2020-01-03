Подозреваемая в убийстве Шеремета Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте

Она отказалась и от дачи показаний.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

В полиции утверждают, что о проведении следственных действий были заблаговременно предупреждены адвокаты трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

Подозреваемый Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента, мотивируя это отсутствием своих защитников.

"Поэтому в ночь на 3 января 2020 года с подозреваемым Юлией Кузьменко и его защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало", - говорится в сообщении полиции.

Ранее адвокаты подозреваемых Антонеко и Кузьменко заявляли, что их предупредили о следственном эксперимента всего за час до его начала.

Как сообщалось, в ночь со 2 на 3 января в Киеве провели следственный эксперимент с подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлией Кузьменко. Следственные действия проводились на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко, Влад Добош, сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. По его мнению, это необходимо, поскольку на видео из материалов дела видно, что шли двое людей, а Кузьменко водили одну