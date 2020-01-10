Работника задержали во время попытки пронести наркотики в учреждение.

СБУ блокировала поставки наркотиков и психотропов в исполнительную колонию Черкасской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали его противоправные действия во время очередной попытки перемещения наркотиков в учреждение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, инспектору осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры Украины в Киевской области по подозрению в сбыте метадона. При обыске у нее нашли и изъяли 30 таблеток метадона.