Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ предупредила убийство бывшего командира ВСУ

Харьковчанин собирался заложить взрывчатку в жилом доме, где живет командир. 

Контрразведка СБУ предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники установили, что для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее служил в Национальной гвардии Украины, но был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

"Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю была обещана денежная награда", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Спецслужбы РФ хотели отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористов "Л/ДНР", в частности, обезвреживания группы офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

"Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан", - отметили в СБУ. 

Правоохранители задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкило тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взырвчатки во время транспортировки она была уничтожена во дворе дома без угрозы для жизни людей.

Фото: СБУ

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ заблокировала механизм незаконных украинских соцвыплат в Луганской области. Оккупанты заставляли перевозчиков из ОРДЛО предоставлять перечень клиентов, которые незаконно оформляли эти соцвыплаты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также