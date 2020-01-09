Харьковчанин собирался заложить взрывчатку в жилом доме, где живет командир.

Контрразведка СБУ предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники установили, что для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее служил в Национальной гвардии Украины, но был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

"Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю была обещана денежная награда", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Спецслужбы РФ хотели отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористов "Л/ДНР", в частности, обезвреживания группы офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

"Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкило тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взырвчатки во время транспортировки она была уничтожена во дворе дома без угрозы для жизни людей.

Фото: СБУ

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ заблокировала механизм незаконных украинских соцвыплат в Луганской области. Оккупанты заставляли перевозчиков из ОРДЛО предоставлять перечень клиентов, которые незаконно оформляли эти соцвыплаты.