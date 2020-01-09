В харьковской колонии пресекли попытку бунта

В Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии введен режим особых условий, сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"По имеющейся оперативной информации группа осужденных отрицательной направленности, отбывающих наказание в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)", в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", - говорится в сообщении.

8 января был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в т.ч. групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. В ходе обыска были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в т.ч. три мобильных телефона.

"В связи с групповыми противоправными действиями, оказание физического сопротивления персоналу и невыполнение законных его требований, препятствия проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденных была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавляется в сообщении.

Несмотря на случай группового неповиновения, руководствуясь требованиями статьи 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5, в учреждении согласно приказу начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" удовлетворительное и управляемое администрацией.

Напомним, в мае 2019 бунт произошел в Южной колонии №51 в Одессе. Пострадали 13 работников исправительного учреждения, трое из них были госпитализированы.

Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства после бунта в исправительной колонии №51. Одно касается дезорганизации работы колонии, а второе - обращений и жалоб осужденных.

Минюст решил законсервировать Южную исправительную колонию №51.