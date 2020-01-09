Ан-2 использовался для перевозки сигарет в Румынию.

Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Госпогранслужбы ночью 9 января задержали трех граждан Украины, которые подозреваются в контрабанде сигарет в Румынию при помощи самолета. Воздушное судно нашли в городе Коломыя Ивано-Франковской области, в 100 км от государственной границы.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

По информации пограничников, самолет Ан-2 использовался контрабандистами не единожды. В ходе следствия был установлен маршрут его полетов с местами взлета, посадки и промежуточного приземления для загрузки товара.

Ночью 9 января его полет из Украины в Румынию зафиксировали на участке "Герца" Черновицкого погранотряда. Когда самолет приземлился на аэродроме в Коломые, его задержали и опечатали.

Материалы на контрабандистов передали в черновицкое управление СБУ для открытия производства по ст.332 (незаконная переправка людей через границу) и ст.334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что в конце лета словацкие пограничники задержали контрабандиста из Закарпатья, который пересек границу на самодельном летательном аппарате.