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В Сумской области на мусорке обнаружили два мешка с убитыми собаками и котами

Полиция открыла два уголовных производства. 

В Сумской области на мусорке обнаружили два мешка с убитыми собаками и котами
Фото: Надія Швадчак

На одной из мусорных площадок в Шостке в Сумской области правоохранители обнаружили два мешка с телами собак и котов с признаками насильственной смерти. По этим фактам открыто два уголовных производства. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Сумской области. 

"Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешков находятся тела собак - на каждом из них имеются ножевые ранения, что, очевидно, и стало причиной смерти животных", - сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными), в рамках которых назначен ряд экспертных исследований и ведутся следственные действия.

"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных. И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии «102» любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем", - подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Сергей Каверсун. 

Кроме того, полиция Шостки ведет следствие еще по нескольким фактам обнаружения мертвых котов в разных районах города с признаками насильственной смерти. По этому случаю также открыто уголовное производство.

Напомним, в частном мини-зоопарке под Киевом от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи: 20, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода. По данному факту также открыто уголовное производство.

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