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В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка

Всего погибло два человека, два – госпитализированы. 

8 января в Сумской области около 19:00 на автотрассе Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка Лебединского района столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибло два человека, в том числе 9-летняя девочка. 

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Сумской области. 

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Второй погибший - 30-летний водитель Chevrolet, еще двое пассажиров внедорожника, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом, неконтактном состоянии. 

Водитель тяжеловеса SKANIA не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В полиции по факту ДТП уже открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ночью 9 января в результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом на автодороге Львов - Шегини погибли три человека. 

Предварительно, 46-летний житель водитель микроавтобуса "Фольксваген" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

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