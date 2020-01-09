За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В резульате были ранены трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"8 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - говорится в утренней сводке.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Также четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи н.п. Хутор Вильный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов, неподалеку Новоалександровки - из стрелкового оружия, у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в среду, 8 января, на Донбассе были ранены двое военнослужащих.