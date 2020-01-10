На Донбассе задержали боевика, охранявшего место падения и обломки MH17

Сотрудники Госпогранслужбы 9 января задержали на Донбассе боевика, который в 2014 году охранял место падения и обломки разбившегося малайзийского боинга.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Мужчина 1994 года рождения во второй половине 2014 года принимал участие в войне против Украины на стороне российских боевиков, в том числе стоял на блокпостах в Шахтерском районе.

В конце августа 2014 года его привлекли к охране места катастрофы самолета. Ему платили от 500 до 1500 рублей за собранные обломки и личные вещи погибших. На личной странице задержанного в одной из соцсетей были фотографии, где он в военной форме с оружием в руках был снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанный рассказал, что в это время неоднократно видел на месте крушения военнослужащих Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков.

Мужчине вменяют ч.2 ст.260 Уголовного кодекса - создание незаконных вооруженных формирований. Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2019 года другой охранник обломков боинга Александр Неведров получил пять лет условно. Его тоже обвиняли по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.