Администратору псевдонационалистических украинских пабликов в соцсетях объявили подозрение

Фото: https://ssu.gov.ua Сергей Жук

Администратору псевдонационалистических пабликов в соцестях, гражданину России Сергею Жуку , объявили о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, Жук по заданию ФСБ России создал несколько пабликов в популярных соцсетях.

"Это, в частности, "Українські націонал-патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО і про майдан", где под видом патриотических сил размещал провокационные и манипулятивные материалы", – уточнили в СБУ.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, которая подтверждает причастность российских спецслужб к деятельности этих групп. Работа некоторых пабликов была прекращена.

Жуку заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.109 (действия, направленные на захват власти), ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ст. 258-3 (создание террористической группы), ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Он будет объявлен в розыск.

Напомним, что в 2017 году Служба безопасности Украины подтвердила, что популярные паблики "Ψ Ми патріоти України Ψ", "Майдан-3" (VK) и "Українська революція" (Facebook) ведет боевик "ДНР" Сергей Жук (он же Степан Мазура, он же Николай Гайдук).

Оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Олег Самойленко в интервью "Фактам" рассказал, что Жук родился в 1981 году, проживает в Москве.

Когда-то он был общественным активистом: боролся с педофилией, выступал за смертную казнь для извращенцев. Возможно, что во время акций и митингов его заметили сотрудники спецслужб Российской Федерации и завербовали.

В 2014-2015 годах Жук оказался на Донбассе. Воевал на стороне боевиков "ДНР", позывной "Москва". В тот период он выкладывал на личной странице много фотографий из Донецка. Очень любил позировать с оружием в руках. Известно, что он участвовал в пытках наших военнопленных.

Вернувшись с войны, Жук переквалифицировался в бойца информационного фронта, стал "косить" под украинского патриота, который борется за мир в Украине.