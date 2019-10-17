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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На химическом предприятии в Ровенской области произошел взрыв

По предварительной информации, пострадавших нет.

На химическом предприятии "Колор. С.И.М" в селе Клевань Ровенской области вечером 17 октября произошел взрыв.

Заместитель главы Клеванской ОТГ Владимир Мокляк сообщил в фейсбуке, что на предприятии взорвался резервуар. По предварительной информации, в помещении здания завода произошло замыкание электричества, взорвалась газовоздушная смесь.

По словам чиновника, пожар локализован. На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу. Также на место инцидента приехала полиция.

Ровенские новости сообщают, что что на работу предприятия "Колор С.И.М" и вредный запах от производства краски жители Клевань жалуются не первый год. Люди говорят, что неприятный запах здесь чувствуется несколько раз в неделю, особенно в жару или в начале холодов.

"Колор С.И.М" производит краски для дорожной разметки, краски для автомобилей, синтетические смолы и лакокрасочные материалы для промышленности.

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