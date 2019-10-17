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РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью

Синод московского патриархата решил прекратить поминовение имени Афинского архиепископа.

РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью
Синод РПЦ
Фото: Прямий

Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима ІІ во время богослужений.

Заявление синода опубликовано на сайте РПЦ.

Это связано с решением Собора Элладской православной церкви признать автокефалию Православной церкви Украины. В РПЦ заявили, что "в открытом доступе отсутствует официальный документ за подписями греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного решения поместной церкви", поэтому они еще не уверены в том, что Греческая церковь действительно признала ПЦУ.

Но на всякий случай синод разрешил прекратить поминовение имени архиепископа Афинского в диптихах в случае, если тот начнет за богослужениями поминать главу митрополита Киевского Епифания или предпримет иные действия, свидетельствующие о признании автокефалии.

Напомним, что 19 октября в Салониках состоится богослужение, на котором, как ожидается, предстоятель Греческой церкви впервые произнесет имя митрополита Киевского Епифания среди других предстоятелей церквей.

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