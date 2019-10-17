Окружной суд Киева рассмотрит законность ежемесячной платы за садики

Киевский Окружной административный суд рассмотрит иск гражданки Таджикистана о признании противоправным решения, которым установлена ежемесячная плата за предоставление дошкольного образования для незарегистрированных в Киеве человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о решении №1369 / 5433 от 13 сентября 2018 Киевского горсовета "Об утверждении Порядка осуществления расходов на дошкольное образование в городе Киеве на основе базового финансового норматива бюджетной обеспеченности".

Истица считает указанный пункт Порядка незаконным и прямо нарушающим нормы Конституции Украины и ряда законов, в том числе, регулирующих порядок предоставления детям дошкольного образования.

По мнению гражданки Таджикистана, регистрация места жительства или пребывания, не может быть основанием для ограничения реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством.

Суд обязал Киевский горсовет предоставить все материалы, на основании которых было принято обжалуемое решение.

Напомним, решение Киевсовета №1369 / 5433 вступило в силу с 1 января 2019 года. Согласно этому порядку, из горбюджета детсадам ежемесячно перечисляется по 2,5 тысячи гривен за каждого ребёнка. Но это возможно только в том случае, если ребёнок имеет киевскую регистрацию.

20 января Министерство образования обратилось в КГГА с просьбой не ограничивать право детей без регистрации на дошкольное образование. МОН попросило пересмотреть решение КГГА на предмет соответствия требованиям статей 24, 53 Конституции Украины относительно обеспечения равных конституционных прав детей на доступное и бесплатное дошкольное образование независимо от места их проживания.