С начала суток боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Об этом пресс-центр штаба ООС информирует в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя, Талаковки, Авдеевки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных неподалеку Золотого, Новозвановки, Гладосово, Луганского и Новолуганского.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский военный получил ранение после подрыва на замаскированном взрывном устройстве.