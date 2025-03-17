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Сибіга: сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття рейсу №PS752

Іран намагався заперечити проти юрисдикції Ради ICAO.

Сибіга: сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття рейсу №PS752
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів подробиці про розгляд справи щодо збиття Іраном українського рейсу №PS752. 

“Сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття рейсу №PS752. Іран намагався заперечити проти юрисдикції Ради ICAO”, - написав Сибіга. 

Голова української дипломатії зазначив, що Рада ICAO винесла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великобританії, передавши справу до розгляду по суті. 

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“Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності”, - підсумував Андрій Сибіга.

  • У січні 2020 року літак "Боїнг-737", що належав МАУ, впав через три хвилини після зльоту в Тегерані (Іран) з аеропорту імама Хомейні. На борту разом з екіпажем було 176 осіб.

  • Позаторік у січні Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу щодо виплати компенсацій.

  • В Офісі Генпрокурора повідомляли, що слідству відомі ймовірні виконавці у справі про катастрофу рейсу PS752.

  • У жовтні 2023 року стало відомо, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.
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