Сибіга: сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття рейсу №PS752

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів подробиці про розгляд справи щодо збиття Іраном українського рейсу №PS752.
“Сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття рейсу №PS752. Іран намагався заперечити проти юрисдикції Ради ICAO”, - написав Сибіга.
Голова української дипломатії зазначив, що Рада ICAO винесла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великобританії, передавши справу до розгляду по суті.
“Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності”, - підсумував Андрій Сибіга.
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У січні 2020 року літак "Боїнг-737", що належав МАУ, впав через три хвилини після зльоту в Тегерані (Іран) з аеропорту імама Хомейні. На борту разом з екіпажем було 176 осіб.
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Позаторік у січні Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу щодо виплати компенсацій.
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В Офісі Генпрокурора повідомляли, що слідству відомі ймовірні виконавці у справі про катастрофу рейсу PS752.
- У жовтні 2023 року стало відомо, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.