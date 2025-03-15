Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи, яка братиме участь у мирних перемовинах.
Про це йдеться в розпорядженні №14/2025-рп, опублікованому на президентському сайті.
"Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру", – зазначено у документі.
Такж так вказано, що до складу групи входять:
- Єрмак Андрій Борисович -Керівник Офісу Президента України. Він очілює делегацію
- Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України, член делегації
- Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, член делегації
- Паліса Павло Сергійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, член делегації.
Розпорядженням президента глава делегації має право:
- вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Зеленський підписав розпорядження 15 березня 2025 року.
- Саме такий склад делегації представляв Україну 11 березня у Джидді на зустрічі із представниками США.
- У підсумку переговорів у Джидді, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Україна і США "зробили кроки до відновлення надійного миру". Хід за Росією".
- Під час спілкування з журналістами 12 березня Зеленський сказав, що у Джидді обговорювали й деталі, яких немає в заяві.