Зеленський затвердив склад групи для мирних перемовин, її очолить Єрмак

До складу групи увійшли Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Павло Паліса.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи, яка братиме участь у мирних перемовинах.

Про це йдеться в розпорядженні №14/2025-рп, опублікованому на президентському сайті.

"Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру", – зазначено у документі.

Такж так вказано, що до складу групи входять:

Єрмак Андрій Борисович -Керівник Офісу Президента України. Він очілює делегацію

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України, член делегації

Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, член делегації

Паліса Павло Сергійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Розпорядженням президента глава делегації має право:

вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Зеленський підписав розпорядження 15 березня 2025 року.