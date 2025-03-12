Зеленський: делегація переговорників у Джидді контактувала зі мною, я дозволив режим тиші на 30 днів

Президент Володимир Зеленський підтримав результати зустрічі в Саудівській Аравії. Він вважає це першою великою конструктивною бесідою.

Під час спілкування з журналістами 12 березня Зеленський сказав, що обговорювали й деталі, яких немає в заяві.

Позиції сторін українська і американська делегації узгоджували з президентами. Це відбувалося під час перерви між раундами переговорів.

"Думаю, ви звернули увагу, що до зустрічі була одна тематика – тиша в небі і на морі. Потім американська сторона запропонувала інший підхід (30 днів тиші). В середині зустрічі наша команда контактувала зі мною, ми обговорвали деталі. Американська команда – мала зв'язок зі своїм Президентом. Вони (американці) питали нас: чи готова Україна підтримати режим тиші на 30 днів. Дуже важливо, щоб всі бачили і відчували, що ми хочемо завершення війни. Тому моя відповідь була: так, ми готові до режиму тиші на 30 днів", – сказав він.

На запитання LB.ua про те, чи, за його даними, погоджували Штати з Росією пропозицію про режим тиші у місяць до зустрічі з українцями, він сказав: "Якщо чесно, мені все одно чи спілкувалися вони зазделегідь... Ми мали продемонструвати всьому світу свою рішучу готовність до завершення війни і ми це зробили", – сказав він.

За даними джерел LB.ua, американці до зустрічі з делегацією України в Джидді не погоджували з Москвою 30-денне затишшя.

Більше про зустріч – в матеріалі "Україна і США "зробили кроки до відновлення надійного миру". Хід за Росією".