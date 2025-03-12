Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
ГоловнаСвіт

Уряд Угорщини пропонує зміни до Конституції проти осіб з подвійним громадянством та спільноти ЛГБТ

Віктор Орбан також обіцяє "розібратися" з іноземним фінансуванням незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині.

Уряд Угорщини пропонує зміни до Конституції проти осіб з подвійним громадянством та спільноти ЛГБТ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Керівна партія Угорщини запропонувала внести зміни до Конституції, які можуть означати заборону щорічного маршу на честь ЛГБТ+ спільноти та видворення громадян з подвійним громадянством, якщо вони будуть вважатися такими, що становлять загрозу суверенітету країни.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр-націоналіст Віктор Орбан неодноразово критикував ЛГБТ-людей і пообіцяв розібратися з іноземним фінансуванням незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині. Його союзник, президент США Дональд Трамп, призупинив фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку.

Кроки Трампа викликали припущення, що Орбан “притисне” ЗМІ, які вважаються недружніми.

“Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики та медіа, має бути ліквідована”, – сказав Орбан у парламенті у лютому. Він додав, що його уряд зробить все для цього можливе, зокрема йдеться про нове законодавство.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Урядова партія “Фідес” подала запропоновані поправки до конституції вчора ввечері. Серед правок є норма про пріоритет “захисту фізичного, розумового та морального розвитку дітей над усіма іншими правами”.

Новий закон може відкрити шлях до заборони щорічного прайд-параду спільноти ЛГБТ+ перед виборами наступного року. Вважається, що парад завдає шкоди дітям, а захист їх розвитку таки чином переважить право на зібрання.

Ще одна з поправок передбачає, що громадян Угорщини, які також мають громадянство іншої країни, можуть вислати, “якщо їхні дії становлять загрозу національному суверенітету, громадському порядку, територіальній цілісності чи безпеці Угорщини”.

Зміни також закріплять у конституції, що Угорщина визнає лише дві статі, чоловічу та жіночу, ідею, яку також підтримав Трамп.

Запропоновані зміни також закріплять право на оплату готівкою в конституції, охоплюючи ідею, яку підтримали угорські ультраправі через брак довіри до банків.

  • На Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, очікують вибори в 2026 році. Економіка Будапешту щойно вийшла з інфляційної кризи, а нова опозиційна партія, яка стає популярнішою, є найбільшим викликом його політичній силі.
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies