Уряд Угорщини пропонує зміни до Конституції проти осіб з подвійним громадянством та спільноти ЛГБТ

Віктор Орбан також обіцяє "розібратися" з іноземним фінансуванням незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині.

Керівна партія Угорщини запропонувала внести зміни до Конституції, які можуть означати заборону щорічного маршу на честь ЛГБТ+ спільноти та видворення громадян з подвійним громадянством, якщо вони будуть вважатися такими, що становлять загрозу суверенітету країни.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр-націоналіст Віктор Орбан неодноразово критикував ЛГБТ-людей і пообіцяв розібратися з іноземним фінансуванням незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині. Його союзник, президент США Дональд Трамп, призупинив фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку.

Кроки Трампа викликали припущення, що Орбан “притисне” ЗМІ, які вважаються недружніми.

“Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики та медіа, має бути ліквідована”, – сказав Орбан у парламенті у лютому. Він додав, що його уряд зробить все для цього можливе, зокрема йдеться про нове законодавство.

Урядова партія “Фідес” подала запропоновані поправки до конституції вчора ввечері. Серед правок є норма про пріоритет “захисту фізичного, розумового та морального розвитку дітей над усіма іншими правами”.

Новий закон може відкрити шлях до заборони щорічного прайд-параду спільноти ЛГБТ+ перед виборами наступного року. Вважається, що парад завдає шкоди дітям, а захист їх розвитку таки чином переважить право на зібрання.

Ще одна з поправок передбачає, що громадян Угорщини, які також мають громадянство іншої країни, можуть вислати, “якщо їхні дії становлять загрозу національному суверенітету, громадському порядку, територіальній цілісності чи безпеці Угорщини”.

Зміни також закріплять у конституції, що Угорщина визнає лише дві статі, чоловічу та жіночу, ідею, яку також підтримав Трамп.

Запропоновані зміни також закріплять право на оплату готівкою в конституції, охоплюючи ідею, яку підтримали угорські ультраправі через брак довіри до банків.