WSJ: стартапи США об’єднуються з українськими виробниками, щоб створити кращі дрони для Пентагону

“Жодна американська компанія не встигає за Україною": Сполучені Штати можуть створювати до 100 000 безпілотників на рік, Україна торік побудувала понад два мільйони дронів.

Оборонні стартапи США об’єднали зусилля з українськими виробниками, щоб створити кращі, перевірені у війні, безпілотники для американських військових.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

Американці витратили мільярди доларів венчурного капіталу на розробку малих безпілотників, які, за словами Пентагону, потрібні для майбутніх конфліктів. Але більшість виробляє лише дорогі апарати, які не надто добре літають. Тим часом українські виробники безпілотників освоїли серійне виробництво дронів, незважаючи на обмежені ресурси, і шукають нових клієнтів і капітал.

“Тепер обидві сторони об’єдналися і це малоймовірне об’єднання привертає увагу Міністерства оборони”, ‒ зазначає WSJ.

Минулого року стартап із Південної Каліфорнії CX2 уклав угоду щодо розміщення свого програмного забезпечення та датчиків на українських безпілотниках. Ця модель отримала схвалення військового підрозділу США та незабаром може озброїти американські війська.

“Жодна американська компанія не встигає за Україною. Ви знаєте, що їхні розробки працюють. Вони мають найпередовішу лабораторію для перевірки моделей у боях”, ‒ сказав співзасновник CX2 Натан Мінц.

Попри думку Пентагону про те, що невеликі автономні дрони необхідні та є пріоритетом фінансування, така позиція не змогла стати поштовхом до буму в американській індустрії дронів.

Згідно з оцінками Міністерства оборони, США можуть створювати до 100 000 безпілотників на рік. Минулого року Україна побудувала понад два мільйони дронів. Деякі виготовлені в Україні безпілотники, які потрібні Пентагона, можуть літати на сотні кілометрів із вибухівкою та використовувалися для атак у Росії.

Для українських стартапів зростання залежить від розширення за межами своєї країни, де існують обмеження на прибуток від продажу, а уряд не може дозволити собі купити всі дрони, зроблені в країні.

Щоб зробити сектор дронів каталізатором економічного зростання після війни, стартапи хочуть американських клієнтів та інвесторів.

Українські безпілотники часто продаються за десяту від вартості американських варіантів. Вони довели на полі бою, що можуть працювати, коли радіо- та супутниковий зв'язок блокується електронними перешкодами. Американські стартапи повільніше будують, постачають та оновлюють свої безпілотники, які також часто не витримують серйозної радіоелектронної війни.

Підрозділ оборонних інновацій (DIU), підрозділ Міністерства оборони США, який постачає нові технології для армії, вперше за останні тижні уклав контракти із двома українсько-американськими партнерствами. Компанії випробують свої далекобійні ударні безпілотники цієї весни в Україні, де виробляються дрони, а потім матимуть можливість поборотися за виробничі контракти з Пентагоном.