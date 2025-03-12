Михаїла Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення за розтрату бюджетних коштів

Експрезидента Грузії Михаїла Саакашвілі засудили до дев'яти років позбавлення волі у так званій "справі піджаків". Його визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Вирок оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями та оштрафував на 300 тисяч ларі.

Саакашвілі та Джанашія раніше неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше були винесені у двох інших справах: про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін позбавлення волі відраховуватимуть з моменту затримання Михайла Саакашвілі – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на волю він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року.

Водночас проти нього тривають судові процеси у справах про події 7 листопада 2007 року та незаконне перетинання кордону.