До 8,5 років засудили ексдиректора КП за розтрату на реконструкції Грибовицького сміттєзвалища

Раніше йому вже призначили покарання за хабарництво.

Колишнього директора одного із комунальних підприємств Львівської міської ради суд визнав винним у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому призначили 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, його також позбавили права обіймати посади, які пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

У суді довели, що за результатами тендеру очолюване обвинуваченим підприємство уклало договір про виконання робіт по об’єкту "Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі".

За його умовами товариство зобов’язалося до кінця 2018 року провести необхідні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків аварії.

Обвинувачений, який на той час був директором комунального підприємства, безпідставно перерахував підряднику кошти за роботи, які нібито були виконані. При цьому актів прийому виконаних робіт не було, як і не було перевірено фактичних обсягів виконаних підрядником робіт.

Внаслідок таких дій бюджету було завдано збитків на майже 750 тис грн.

Раніше цього посадовця вже засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. У суді довели, що чоловік налагодив схему від товариства, яке постачало гашене вапно для робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі.