У Одесі затримали 20-річного чоловіка, який на замовлення РФ готував теракт

Правоохоронці зірвали нову спробу фсб здійснити ще один теракт в Україні. У Одесі затримали російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні.

Про це повідомили у СБУ.

Терористом виявився 20-річний наркозалежний з Одещини, який був завербований фсб через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією російського спецслужбіста агент придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити СВП та замаскувати його під вогнегасник.

Далі він мав залишити вибухівку за адресою, на яку чекав від окупантів. Після цього рашисти планували підірвати СВП за допомогою виклика на телефон, який був підʼєднаний до вибухового пристрою.

Перед тим, як здійснити теракт, російський куратор доручив агенту виконати "тестове" завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини.

Співробітники СБУ і Нацполіції завчасно викрили зловмисника, повністю задокументували його підривну діяльність і затримали за місцем проживання, коли він намагався позбутися речових доказів.

Під час обшуку у затриманого вилучили складові для виготовлення СВП, зокрема хімічні компоненти та вогнегасник з мобільним телефоном.

Фото: СБУ Затриманий російський агент

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (замах на диверсію в умовах воєнного стану).

Крім того, планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.