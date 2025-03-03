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В Одесі викрили двох ділків, які за гроші обіцяли переведення у тилові частини

Їм повідомлено про підозру та загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі викрили двох ділків, які за гроші обіцяли переведення у тилові частини
Затримання ділків у Одесі
Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які за гроші обіцяли переведення у тилові частини.

Про це повідомили у Нацполіції та в Офісі генпрокурора

У поліції кажуть, що ділки – товариші по службі віком 32 та 51 років. Вони запропонували військовослужбовцю, який за станом здоров’я мав проходити військово-лікарську комісію, посприяти у визнанні його непридатним або обмежено придатним до несення служби з подальшим переміщенням до тилової військової частини. Свої послуги вони оцінили у 4000 доларів. За цю суму обіцяли вплинути на членів військово-лікарської комісії. А в разі відмови у наданні грошей погрожували штучними перешкодами та несприятливим рішенням ВЛК. 

Молодший зловмисник також запропонував дружині військовослужбовця за 3000 доларів винагороди допомогти у переміщенні чоловіка до військової частини з дислокацією в тилу. Переконував жінку, що має вплив на військове керівництво, і залякував, що її чоловіка буде залучено до безпосередньої участі в бойових діях, якщо вона відмовиться надати гроші.

Правоохоронці задокументували обидві оборудки і затримали правопорушників після того, як вони отримали всю суму від жінки та половину від чоловіка. В якості речових доказів вилучили кошти та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Вилучені під час обшуку гроші
Фото: Нацполіція
Вилучені під час обшуку гроші

Слідчі повідомили фігурантам про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, зокрема вчиненому за попередньою змовою групою осіб. 

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

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