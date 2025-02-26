На Сумщині шахраї видурили понад пів мільйона гривень у дружини загиблого військового

Зловмисники "позичали" у жінки гроші на вигадані потреби, і не збиралися повертати.

Правоохоронці затримали на Сумщині шахраїв, які видурили у дружини загиблого на війні військового понад пів мільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Сумщини та облпрокуратурі.

Двоє раніше судимих зловмисників, які мають вплив у кримінальному середовищі, дізналися про щомісячні виплати потерпілої у зв’язку із загибеллю її чоловіка. Вони об'єдналися, розробили план і поступово завоювали її довіру, маніпулюючи її вразливим станом.

Шахраї вигадували різні історії про серйозні проблеми із законом, раптову хворобу, необхідність закрити борги та інші критичні ситуації і прохали потерпілу терміново дати гроші в борг, при цьому не збираючись їх повертати. Довірлива жінка за 5 місяців встигла «позичити» чоловікам 592 тис. грн. Лише згодом усвідомила, що вони не збираються повертати борг, відтак звернулась до правоохоронців.

Правоохоронці провели 24 обшуки за місцем фігурантів та осіб, які можливо входять до кримінального кола.

За даним фактом під процесуальним керівництвом прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Тепер аферистам доведеться відповісти за свої дії перед законом. Слідство триває.

Крім цього, під час документування даного злочину, встановлено, що один з учасників підозрюється у спричиненні тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання ним своїх службових обов’язків. На даний час він утримується в Сумському слідчому ізоляторі.