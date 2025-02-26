Росіяни вдарили КАБом по підприємству у місті Глухів на Сумщині

Російська армія завдала авіаудару по підприємству у Глухові Сумської області, одна людина зазнала поранення.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 лютого близько 10:10, російські окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на місцеве підприємство у м. Глухів Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога поранено 42-річного чоловіка. Пошкоджено адміністративну та складську будівлі, виробниче приміщення, автомобілі та навколишні приватні будинки.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.