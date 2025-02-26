Росіяни вдарили КАБом по підприємству у місті Глухів на Сумщині

Російська армія завдала авіаудару по підприємству у Глухові Сумської області, одна людина зазнала поранення.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, 26 лютого близько 10:10, російські окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на місцеве підприємство у м. Глухів Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога поранено 42-річного чоловіка. Пошкоджено адміністративну та складську будівлі, виробниче приміщення, автомобілі та навколишні приватні будинки.
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
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