Трампізм
Трампізм
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові повідомили, що взяли під контроль селище Котлине біля Покровська

Військові зазначають, що селище, зокрема, має важливе логістичне значення.

Українські військові повідомили, що взяли під контроль селище Котлине біля Покровська
селище Котлине біля Покровська
Фото: скріншот мапи проєкту DeepState

Українські військові взяли під контроль селище Котлине біля Покровська, повідомляє Hromadske із посиланням на 25-ту окремій повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що зайняття селища окупантами могло б значно погіршити логістичне забезпечення усього Покровського напрямку.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Слід зауважити, що 15 лютого журналіст Юрій Бутусов повідомив про звільнення селища Піщане під Покровськом.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies