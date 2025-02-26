Українські військові повідомили, що взяли під контроль селище Котлине біля Покровська

Військові зазначають, що селище, зокрема, має важливе логістичне значення.

Українські військові взяли під контроль селище Котлине біля Покровська, повідомляє Hromadske із посиланням на 25-ту окремій повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що зайняття селища окупантами могло б значно погіршити логістичне забезпечення усього Покровського напрямку.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Слід зауважити, що 15 лютого журналіст Юрій Бутусов повідомив про звільнення селища Піщане під Покровськом.