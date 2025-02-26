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Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Буде створено Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 26 лютого, Верховна Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів (законопроєкт 12368-1), повідомляє Судово-юридична газета. 

Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, закон підтримали 234 народних обранці. 

“Всі правки підтвердили. Це ми нарешті виконали один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року”, – написав Железняк. 

Він зазначив, що змінено концепцію і вирішено створити два суди:

  • Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС)
  • Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС) до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

Також закон передбачає проведення конкурсів на посади суддів і формування Експертної ради.

Конкурс на посади суддів: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Формування Експертної ради: до складу входять 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.

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