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Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського

Фракція “Європейська солідарність” припинила блокування трибуни та закликає створити коаліцію та уряд єдності. 

Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Петро Порошенко
Фото: kyiv24.news

Фракція “ЄС” припинила блокування трибуни та закликає створити коаліцію та уряд єдності. 

Про це голова фракції “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив з трибуни Верховної Ради України, повідомляє кореспондент LB.ua.

“Сьогодні розпочався 12-й рік війни. Четвертий рік вже повномаcштабного вторгнення. Звичайно, що ситуація протягом цих 12-ти і чотирьох років потребує аналізу... Але це сьогодні не перший пріоритет, бо перший пріоритет ‒ це підтримка армії. Зокрема з боку парламенту. У нас дуже непроста ситуація з єдністю міжнародних партнерів. І у цьому разі суттєва шкода єдності у спробі влади перекласти відповідальність на голови наших партнерів. Американці виходять із американських інтересів, Європа ‒ із європейських. І наше завдання ‒ довести, що підтримка України є саме американський і європейський інтерес”, ‒ заявив Порошенком 

Голова фракції “ЄС” закликав “не принижувати країну путінським наративом, що нібито треба підтримати і підтвердити легітимність української влади і українського президента у парламенті”. 

“Позиція нашої політичної сили наступна. Ми не ставили і не ставимо під сумнів легітимність української влади, включно з президентом”, ‒ підкреслив він. 

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За його словами, треба негайно долати парламентську кризу, яка була викликана незаконними неконституційними рішеннями з переслідування опозиції. 

“І сьогодні ми робимо рішучий крок.“Європейська солідарність” призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони МВФ... Закони для захисту військовослужбовців і встановлення кінцевих термінів служби. І для цього ми сподіваємося, що буде сформована коаліція національної єдності, уряд національної єдності, перезавантаження влади”, ‒ закликав Порошенко.

  • Президент США Дональд Трамп після проведення американською делегацією переговорів із Росією в Саудівській Аравії заявив, що Зеленський нібито має рейтинг лише 4% і назвав його "диктаром без виборів". 
  • Він також фактично поставив умову провести в Україні вибори. 
  • Далі Трамп назвав Зеленського "помірно успішним коміком" та знову "диктатором", який буцімто "вмовив США надавати допомогу у війні", адже "обкрутив Джо Байдена навколо пальця". 
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