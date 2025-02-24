Сибіга та генсек ООН Гутерреш обговорили встановлення справедливого миру

Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом встановлення справжнього миру в Україні. Дипломати погодилися, що мир має бути лише справедливим і відповідати Статуту ООН.

Про це Андрій Сибіга повідомив у мережі X.

“Провів дуже змістовну телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Подякував за його чітку заяву, присвячену третім роковинам неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, – ідеться у повідомленні.

Генсек та глава міжнародної дипломатії погодилися, що справжній мир має бути лише справедливим і відповідати Статуту ООН.