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Сибіга та генсек ООН Гутерреш обговорили встановлення справедливого миру

Справжній мир має відповідати Статуту ООН.

Сибіга та генсек ООН Гутерреш обговорили встановлення справедливого миру
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом встановлення справжнього миру в Україні. Дипломати погодилися, що мир має бути лише справедливим і відповідати Статуту ООН.

Про це Андрій Сибіга повідомив у мережі X.

“Провів дуже змістовну телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Подякував за його чітку заяву, присвячену третім роковинам неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, – ідеться у повідомленні.

Генсек та глава міжнародної дипломатії погодилися, що справжній мир має бути лише справедливим і відповідати Статуту ООН.

  • Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".
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