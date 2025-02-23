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Зеленський: питання виборів партнери не піднімали

Це неможливо до закінчення воєнного стану за законодавством, але навіть якщо припустити їх проведення, то є багато невирішених питань. 

Питання виборів партнери жодного разу не піднімали. Про це говорили лише в Росії і США, сказав президент України на пресконференції.

Ці розмови він розцінює як форму тиску на Україну. Зеленський сказав, що різко відноситься до цього.

“Що стосується виборів: якщо б ми зараз проводили вибори, з точки зору безпеки номер один – щоб була демократична ситуація, демократичні вибори, щоб їх потім визнали. Як будуть голосувати військові? Ніяк. Сьогодні прилетіло 267 дронів – ну невменяємі руськіє.  США кажуть: Росія хоче закінчення війни. 267 дронів випускає людина, яка хоче закінчення війни? Як буде голосування в Сумський області? В Харківській? Що буде з Купʼянськом, коли там людей вивозять?” – сказав президент.

Інше питання – чи приїдуть спостерігачі на фронт. Половина населення голосувати не зможе, а єокуповані територій, де люди голосувати не зможуть і не зможуть виїхати на вільну частину для голосування.

  • Нещодавно американський президент Дональд Трамп обізвав Зеленського "диктатором" і сказав, що Україні потрібно вибори, аби сісти за стіл перемовин. Раніше питання виборів розганяли лише в Росії.
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