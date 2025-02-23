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Зеленський: над ротаціями, збільшеними відпустками і поширенням преференцій на молодих добровольців працюють

Пілотний крок стосовно повного переходу на контрактну армію роблять дуже обережно, щоб це не послабило фронт.

Зеленський: над ротаціями, збільшеними відпустками і поширенням преференцій на молодих добровольців працюють
Фото: Відділення комунікації бригади «Чорний ліс»

Президент Володимир Зеленський доручив розібратися із поширенням преференцій нових контрактів для добровольців 18-24 років, які пішли воювати раніше. Про це він сказав на пресконференції.

Також найближчим часом зроблять все, щоб допомогти захисникам із ротаціями та відпустками. Над цим уже працюють.

“Вони ще не вирішили питання нормальних ротацій. Люди втомлені, я можу подякувати їм і сказати, що військові, і Генштаб, і міноборони повинні найближчим часом допомогти їм”, – запевнив він.

Пілотний крок стосовно повного переходу на контрактну армію роблять дуже обережно, щоб це не послабило фронт, додав він.

  • Для залучення молоді на фронт Україна впровадила контракти для 18-24 річних. Контракти діють рік і передбачають різні винагороди, зокрема підвищені виплати і безкоштовне навчання. 
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