Буданов: припинення вогню цього року можливе, бо Росії треба відновити сили і війна їй дорого обходиться

Закінчення війни одностороннім не буде, впевнений він.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що припинення вогню цього року можливе, бо росіянам потрібно відновити сили. Про це він сказав у кулуарах форуму “Україна. Рік 2025”, передає кореспондентка lb.ua

Росії потрібна зупинка вогню, щоб наростити сили, а також – бо війна обходиться їй дорого фінансово. Зупинення ж війни станеться тоді, коли до цього дійдуть усі сторони.

“Коли всі сторони до цього будуть готові, погодять план. В односторонньому порядку це не буде”, – сказав він.

Стосовно можливої зупинки допомоги з боку США, Буданов сказав, що це навряд станеться.

“Чи я занепокоєний? Так, але я не думаю, що це станеться”, – сказав він.