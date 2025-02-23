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Буданов: припинення вогню цього року можливе, бо Росії треба відновити сили і війна їй дорого обходиться

Закінчення війни одностороннім не буде, впевнений він. 

Буданов: припинення вогню цього року можливе, бо Росії треба відновити сили і війна їй дорого обходиться
Фото: скріншот

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що припинення вогню цього року можливе, бо росіянам потрібно відновити сили. Про це він сказав у кулуарах форуму “Україна. Рік 2025”, передає кореспондентка lb.ua

Росії потрібна зупинка вогню, щоб наростити сили, а також – бо війна обходиться їй дорого фінансово. Зупинення ж війни станеться тоді, коли до цього дійдуть усі сторони.

“Коли всі сторони до цього будуть готові, погодять план. В односторонньому порядку це не буде”, – сказав він.

Стосовно можливої зупинки допомоги з боку США, Буданов сказав, що це навряд станеться.

“Чи я занепокоєний? Так, але я не думаю, що це станеться”, – сказав він.

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