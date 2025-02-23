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Сирський: Дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км

Цілями ураження на території РФ стали 377 об'єктів. 

Сирський: Дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Україна нарощує виробництво власної зброї і боєприпасів. Наразі дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на форумі "Україна. Рік 2025".

"Це насамперед напрямок безпілотних систем, роботизованих платформ та морських дронів. Ми перші у світі створили окремі Сили безпілотних систем, до речі, цей наш досвід приймає також оперативні. Б'ємо ворога на відстані, нарощуємо удари по його території. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств, військово-промисловий комплекс, нафтопереробні заводи, інші енергетичні та логістичні об'єкти, які Росія використовує у війні проти нас, є об'єктами наших ударів", — заявив Сирський.

Сили безпілотних систем здійснили близько 130 операцій. А дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км.

"а 2024 рік цілями успішного комплексного військового ураження на російській території стали 377 об'єктів. Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1 мільйон 300 тисяч дронів. Цього року ми маємо отримати ще більше. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших ефективних дронів", — зазначив він.

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