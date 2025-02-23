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Умєров: Україна працює над створенням стоків боєприпасів для ППО, а альтернативна на випадок відключень Starlink уже є

Запитання поставили в контексті можливої відмови США від постачань. 

Умєров: Україна працює над створенням стоків боєприпасів для ППО, а альтернативна на випадок відключень Starlink уже є
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Україна працює над створенням стоків боєприпасів для ППО. Зокрема, працює з партнерами – щодо спільної закупівлі через треті країни, а також стосовно виробництва, сказав міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025".

Ситуація контрольована, запевнив він. Але держава працює над тим, щоб вирішити це питання на тривалий час.

Також Україна має альтернативи на випадок відключення американською компанією Starlink супутникового Інтернету, від якого залежать військові дії.

"Альтернативи є", – сказав міністр.

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