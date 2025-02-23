У Херсоні через атаку російського дрона чоловіку ампутували ноги

У Дніпровському районі Херсона через атаку російського безпілотника постраждав чоловік.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
45-річний херсонець, на якого окупанти скинули вибухівку, дістав мінно-вибухову травму, поранення грудної клітки, а також травматичну ампутацію ніг.
Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Вчора російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок чоловік отримав мінно-вибухову травму й уламкові поранення спини та голови.