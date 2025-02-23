Українські розвідники за допомогою дронів знищили укріплення та позиції російських окупантів на півдні України.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram.

Бійці групи БпЛА підрозділу "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР Міноборони показали, як підривають російських окупантів на одному з південних напрямків фронту.

"На відео — вогневе ураження ворожих укріплень та позицій, а також завзятий спринт нажаханих московитів, яких смерть рано чи пізно все одно наздожене", — ідеться у повідомленні.