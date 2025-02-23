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Бійці ГУР МО знищили укріплення та позиції росіян на півдні України

Вдала робота групи БпЛА підрозділу "Химера" ГУР МО.

Бійці ГУР МО знищили укріплення та позиції росіян на півдні України
Фото: скріншот

Українські розвідники за допомогою дронів знищили укріплення та позиції російських окупантів на півдні України.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram.

Бійці групи БпЛА підрозділу "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР Міноборони показали, як підривають російських окупантів на одному з південних напрямків фронту.

"На відео — вогневе ураження ворожих укріплень та позицій, а також завзятий спринт нажаханих московитів, яких смерть рано чи пізно все одно наздожене", — ідеться у повідомленні.

  • Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 7 ворожих танків та понад пів сотні артилерійських систем.
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