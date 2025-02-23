Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок неділі, 23 лютого: атака дронів на Київ, 267 ворожих БпЛА, наслідки удару по Кривому Рогу

Нічна повітряна атака, 112 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, позачергові парламентські вибори в Німеччині.

Головне за ніч та ранок неділі, 23 лютого: атака дронів на Київ, 267 ворожих БпЛА, наслідки удару по Кривому Рогу
Фото: ДСНС України

У ніч на 23 лютого РФ знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків пошкодження зафіксовано у трьох районах столиці.

Наслідки дронової атаки по Києву показали у ДСНС.

Більше інформації – в новині.

На Київщині пошкодження є у двох районах. Повітряна тривога тривала 10 годин.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, 15 районів зосередження особового складу і техніки та два артилерійських засоби загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 867 180 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Станом на ранок 23 лютого кількість поранених унаслідок ракетного удару по Кривому Розі зросла до п'яти. Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.

Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт.

У ніч на 23 лютого РФ атакувала Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Станом на 08.00 23 лютого, підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в Росію.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори.

Перемогу прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, лідером якого є Фрідріх Мерц.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies