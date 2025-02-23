У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, лідером якого є Фрідріх Мерц.

23 лютого у Німеччині стартували позачергові парламентські вибори. Голосування триватиме до 18:00, після чого почнеться підрахунок голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці відчинилися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським) та працюватимуть до 18:00 (19:00 за київським часом). Перші прогнози стануть відомими після закриття дільниць. А остаточний результат має бути відомий після опівночі.

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, лідером якого є Фрідріх Мерц. Він має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини, а також відомий своєю проукраїнською позицією.

За прогнозами, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" може досягнути найкращого результату і, ймовірно, займе друге місце. Партія Шольца СДПН очікує на цих виборах найгіршого результату з часів Другої світової війни.

Перемога ХДС/ХСС не дозволить блоку самостійно сформувати уряд, тож йому доведеться шукати партнерів для коаліції. Ними можуть стати соціал-демократи чи "Зелені" – або й ті, і інші залежно від результатів виборів.

Також прогнозують, що після виборів коаліційні переговори будуть складними. Кампанія виявила гострі розбіжності щодо міграції і того, як побороти силу ультраправих у країні.

Це може призвести до того, що канцлер Олаф Шольц виконуватиме обов’язки глави уряду ще кілька місяців.

Відомо, що голосувати на виборах має право близько 59,2 мільйона людей, серед ключових питань – міграція та економічна стабільність.