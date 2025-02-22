Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США

Видання Financial Times опублікувало колонку міністра фінансів США Скотта Бессента щодо угоди про спільне використання українських надр та інфраструктури. У ній автор стверджує, що доходи, отримані від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, буть спрямовані до спеціального фонду під управлінням США і реінвестовані у ключові сектори економіки Уураїни

Без підтримки Сполучених Штатів і американського народу становище України сьогодні було б у кращому випадку небезпечним. Підтримка США уможливила історичну та доблесну оборону українського народу, і, як наслідок, ми зараз стоїмо на порозі мирної угоди для України та відновлення стабільності в Європі.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував надати США частку в українських рідкоземельних елементах і критичних мінералах під час візиту в Trump Tower (під час зустрічі з Трампом, — LB.ua) у вересні. Іншими словами, саме український президент першим запропонував президенту Трампу майбутнє економічне партнерство зі спільними вигодами для обох націй.

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Ми знаємо, що економічне майбутнє України в мирний час може бути більш процвітаючим, ніж будь-коли в історії країни, і партнерство з американцями забезпечить її процвітання. Президент Зеленський це визнає, як і президент Трамп. Пам’ятаючи про ці факти, я приїхав до Києва під час свого першого міжнародного візиту в якості міністра фінансів із пропозицією, яка демонструє нашу довгострокову відданість вільній і безпечній Україні — угодою, спрямованою на стимулювання економічного зростання країни.

Український народ продемонстрував неймовірну мужність і стійкість. Вони заслуговують на те, щоб користуватися перевагами свободи, за яку вони так героїчно боролися. Україна має природні ресурси та інші національні активи, які можуть сприяти її післявоєнному економічному зростанню, але лише за умови, що її уряд і народ матимуть достатній капітал, експертизу і правильні стимули.

Умови нашого партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, зосередженого на довгостроковій реконструкції та розвитку України, в якому США матимуть економічні права та права управління в цих майбутніх інвестиціях. Така структура та відносини забезпечують високі стандарти прозорості, підзвітності, корпоративного управління та законодавчої бази, необхідних для залучення потужних приватних інвестицій для післявоєнного зростання в Україні.

Участь США не залишить місця для корупції та інсайдерських угод. Коли я був у Києві, я зустрічався з багатьма американськими компаніями, які роками працюють в Україні. І я спілкувався з багатьма іншими, хто готовий підтримати українську економіку через справедливий і міцний мир. Умови цього партнерства мобілізують американський талант, капітал, високі стандарти та управління для прискорення відновлення України та посилають чіткий сигнал Росії про те, що США інвестують у вільну та квітучу Україну в довгостроковій перспективі.

Фото: КМУ Скотт Бессент і Денис Шмигаль на зустрчі 12 лютого 2025 року у Києві

США є міцним і довгостроковим партнером у цих відносинах. Доходи від майбутніх надходжень будуть реінвестовані назад у ключові сектори, зосереджені на розблокуванні більшої кількості активів зростання України. Умови цієї угоди також гарантуватимуть, що країни, які не сприяли захисту суверенітету України, не зможуть отримати вигоду від її реконструкції чи цих інвестицій.

США завжди були креативними у пошуку шляхів найкращої підтримки своїх партнерів. У 1942 році США та Великобританія домовилися «сприяти взаємовигідним економічним відносинам між ними та покращенню світових економічних відносин» на основі обміну есмінцями на права базування в Карибському морі. Це допомогло закласти фінансову основу для безпрецедентного економічного зростання за останні 80 років.

Подібним чином новаторський підхід президента Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства. Давайте також уточнимо, чим це не є. США не стануть власниками фізичних активів в Україні. Це також не обтяжить Україну додатковими боргами. Цей тип економічного тиску, застосовуваний іншими глобальними акторами, не сприяв би інтересам ані Америки, ані України. Щоб створити більшу цінність в довгостроковій перспективі, США мають інвестувати разом із народом України, щоб обидві сторони мали стимул отримати якомога більше.

Близький сусід України Польща показала, що це можливо. Завдяки розумній економічній політиці та диверсифікованій економіці Польща була привабливим торговим та інвестиційним партнером для США. З 1992 року економіка Польщі у вимірі реального ВВП зросла більш ніж утричі, а дохід на душу населення сьогодні більш ніж у сім разів вищий, ніж тоді. Успіх, якого Польща досягла завдяки структурним реформам, інвестиціям в інфраструктуру, залученню іноземних інвестицій і розвитку кваліфікованої робочої сили, дає чітке уявлення про те, чого може досягти Україна. Її стратегічне розташування, працьовите населення та природні ресурси є міцною основою для прагнень українського народу.

Запропоноване партнерство президента Трампа узгоджує інтереси американського народу з інтересами народу України. Президент визнає, що національна безпека будується разом з економічною безпекою, і чим успішнішою та безпечнішою буде післявоєнна Україна, тим більше від цього виграють як український народ, так і народ США. Це економічне партнерство заклало б основи для міцного миру, надсилаючи чіткий сигнал американському народу, народу України та уряду Росії про важливість майбутнього суверенітету та успіху України для США.