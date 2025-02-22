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Spiegel: ЄС буде важко погодити великий пакет допомоги Україні через Італію і Францію

Також проти виступають Угорщина і Словаччина.

Spiegel: ЄС буде важко погодити великий пакет допомоги Україні через Італію і Францію
Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Євросоюз зіткнувся з труднощами при погодженні великого пакету допомоги Україні, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Представники Франції та Італії скептично налаштовані щодо можливості надати значне фінансування Києву через великий державний борг.

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Крім того лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні й Еммануель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені ЄС. Натомість цій пропозиції суперечить анонсований новий пакет допомоги з ініціативи глави євродипломатії Каї Каллас.

Проти допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина. Однак тут їхня позиція є другорядною, бо пакет допомоги, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів блоку, а не всього ЄС.

  • За інформацією агенції Bloomberg, у відповідь на стрімке просування Сполученими Штатами перемовин щодо війни в Україні без участі європейських країн Євросоюз розглядає можливість надання нашій державі пакету допомоги на рекордні 20 мільярдів євро.
  • Також стало відомо, що глава євродипломатії Кая Каллас винесе на засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС ініціативу, спрямовану на посилення військової підтримки Україні.
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