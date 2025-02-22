Spiegel: ЄС буде важко погодити великий пакет допомоги Україні через Італію і Францію

Євросоюз зіткнувся з труднощами при погодженні великого пакету допомоги Україні, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.
Представники Франції та Італії скептично налаштовані щодо можливості надати значне фінансування Києву через великий державний борг.
Крім того лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні й Еммануель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені ЄС. Натомість цій пропозиції суперечить анонсований новий пакет допомоги з ініціативи глави євродипломатії Каї Каллас.
Проти допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина. Однак тут їхня позиція є другорядною, бо пакет допомоги, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів блоку, а не всього ЄС.
- За інформацією агенції Bloomberg, у відповідь на стрімке просування Сполученими Штатами перемовин щодо війни в Україні без участі європейських країн Євросоюз розглядає можливість надання нашій державі пакету допомоги на рекордні 20 мільярдів євро.
- Також стало відомо, що глава євродипломатії Кая Каллас винесе на засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС ініціативу, спрямовану на посилення військової підтримки Україні.