Spiegel: ЄС буде важко погодити великий пакет допомоги Україні через Італію і Францію

Також проти виступають Угорщина і Словаччина.

Євросоюз зіткнувся з труднощами при погодженні великого пакету допомоги Україні, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Представники Франції та Італії скептично налаштовані щодо можливості надати значне фінансування Києву через великий державний борг.

Крім того лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні й Еммануель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені ЄС. Натомість цій пропозиції суперечить анонсований новий пакет допомоги з ініціативи глави євродипломатії Каї Каллас.

Проти допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина. Однак тут їхня позиція є другорядною, бо пакет допомоги, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів блоку, а не всього ЄС.