Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Краснопільській громаді Сумщини

Одна людина постраждала.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Краснопільській громаді Сумщини
Фото: ДСНС України

В Сумській області російський дрон влучив у житловий будинок в Краснопільській громаді. Рятувальники ліквідували пожежу. 

Про це інформує ДСНС України. 

"Сьогодні вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади.Ворожа атака призвела до руйнування та виникнення пожежі в приватному житловому будинку мирних громадян", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та запобігли подальшого поширення вогню. За попередньою інформацією, унаслідок пожежі постраждала одна цивільна особа.

  • Сьогодні вранці російський дрон розкидав вибухівку по кількох вулицях у Великій Писарівці Сумської області.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies