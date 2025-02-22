Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Краснопільській громаді Сумщини

В Сумській області російський дрон влучив у житловий будинок в Краснопільській громаді. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це інформує ДСНС України.
"Сьогодні вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади.Ворожа атака призвела до руйнування та виникнення пожежі в приватному житловому будинку мирних громадян", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та запобігли подальшого поширення вогню. За попередньою інформацією, унаслідок пожежі постраждала одна цивільна особа.
- Сьогодні вранці російський дрон розкидав вибухівку по кількох вулицях у Великій Писарівці Сумської області.