Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Краснопільській громаді Сумщини

В Сумській області російський дрон влучив у житловий будинок в Краснопільській громаді. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це інформує ДСНС України.

"Сьогодні вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади.Ворожа атака призвела до руйнування та виникнення пожежі в приватному житловому будинку мирних громадян", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та запобігли подальшого поширення вогню. За попередньою інформацією, унаслідок пожежі постраждала одна цивільна особа.