Після п'ятирічної перерви відновлюються туристичні тури до КНДР через Китай

Після п'ятирічної перерви відновлюються туристичні тури до Північної Кореї через Китай. Перші групи поїдуть вже наступного тижня незважаючи на те, що оглянути можна буде тільки місто Расон у північно-східній частині КНДР.

Про це пише Kyodo News.

Деякі туристичні агентства почали приймати заявки на тури після того, як співробітники відвідали Расон і обговорили деталі з представниками Північної Кореї. Наразі Пхеньян дозволяє іноземним туристам відвідувати тільки це місто, де знаходиться особлива економічна зона.

Одне туристичне агентство анонсувало тури вже із понеділка, а інша компанія планує організовувати тури з березня, під час яких учасники відвідають визначні місця, школи, заводи та банк.

Пхеньян закрив свої кордони на початку 2020 року через пандемію, але з початку 2024 року прийняв невелику кількість російських туристичних груп. До пандемії китайці становили найбільшу кількість іноземних туристів, які відвідували Північну Корею.

Співробітники туристичного агентства, які відвідали Расон, сказали, що вони повинні були носити маску та перевірити температуру тіла після прибуття.

Відвідувачам Расону порадили не привозити до Північної Кореї комунікаційне обладнання, їжу, вироблену в Південній Кореї, візитні картки та диктофони, а також їм заборонили говорити про політику з північнокорейськими гідами.