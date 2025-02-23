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ЗМІ: у Пентагоні спростували заяву Трампа про витрачені на Україну $350 мільярдів

Близько $58 мільярдів зі $183 мільярдів загальної допомоги Україні було витрачено у США.

ЗМІ: у Пентагоні спростували заяву Трампа про витрачені на Україну $350 мільярдів
Фото: Вікі

Президент США Дональд Трамп заявляє, що США начебто витратили на Україну $350 мільярдів. Ця цифра значно перевищує суму, яку зафіксували у Міноборони та міжвідомча наглядова група, яка відстежує асигнування США Україні.

Про це повідомляє Голос Америки.

За даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу, з 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів. 

З них Пентагон підтвердив, що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.

Ще близько 58 мільярдів доларів спрямували безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або ж шляхом прямих інвестицій у промисловість.

  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський "переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися".
  • Трамп додав, що Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і при цьому "гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають натомість". 
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