Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 7 ворожих танків та понад пів сотні артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 867 180 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10168 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12) од,
- артилерійських систем – 23582 (+54) од,
- РСЗВ – 1296 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1081 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)
Дані уточнюються