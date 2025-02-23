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Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 867 180 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 7 ворожих танків та понад пів сотні артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 867 180 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10168 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23582 (+54) од,
  • РСЗВ – 1296 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1081 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)

Дані уточнюються

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