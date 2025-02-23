Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за добу ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 7 ворожих танків та понад пів сотні артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 867 180 солдатів.

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