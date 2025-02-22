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Головне за суботу, 22 лютого: удар по Кривому Рогу, обстріл Костянтинівки, 107 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибухи в Києві, Келлог у госпіталі в Ірпіні. Яким запам’ятається 1095-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 22 лютого: удар по Кривому Рогу, обстріл Костянтинівки, 107 боєзіткнень
Фото: ДСНС України

Російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, понівечено інфраструктурний об’єкт.

За останніми даними, 1 людина загинула і 2 поранені.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 лютого відбулося 107 боїв, на Покровському напрямку росіяни 34 рази намагалися прорвати оборону.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населеного пункту Торецьк та в напрямку Диліївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 лютого – в новині.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Уламки ворожого БпЛА впали на території ботсаду ім. Гришка.

Постраждалих немає.

Докладніше – в новині.

Російська армія атакувала місто Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу щонайменше 2 людини загинули, четверо зазнали поранень, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває", — сказав глава ОВА.

За попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок.

О 15:35 російська армія знову обстріляла Костянтинівку. Окупанти завдали 3 авіаударів, ймовірно, використавши «ФАБ-250» з модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинився квартал зі щільною житловою забудовою.

Унаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка.

Спецпредставник США із питань Росії та України Кіт Келлог, перебуваючи з візитом в Україні, відвідав Ірпінський військовий шпиталь і зустрівся з пораненими бійцями, передає Sky News.

Келлог поговорив із близько 20 військовослужбовцями, поспілкувався з кожним із них.

Подробиці – в новині.

Адміністрація Трампа попросила Україну відкликати з ООН щорічну резолюцію, яка засуджує війну Росії, натомість Вашингтон запропонував її замінити свою пом’якшеною заявою, пише Washington Post.

Ця пропозиція США приголомшила Київ. Українська сторона відмовилася відкликати свою резолюцію, яка має бути опублікована у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Також Україна розцінила крок Штатів як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо з урахуванням того, що прохання надійшло після неправдивих звинувачень Трампа в тому, нібито наша держава почала війну.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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