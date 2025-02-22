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WP: адміністрація Трампа просила Україну відкликати резолюцію з ООН щодо засудження агресії Росії

У Києві американський варіант резолюції розцінили як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення.

WP: адміністрація Трампа просила Україну відкликати резолюцію з ООН щодо засудження агресії Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію з ООН, яка засуджує війну Росії, натомість Вашингтон запропонував її замінити свою пом’якшеною заявою, пише Washington Post.

Ця пропозиція США приголомшила Київ. Українська сторона відмовилася відкликати свою резолюцію, яка має бути опублікована у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ.

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Також Україна розцінила крок Штатів як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо з урахуванням того, що прохання надійшло після неправдивих звинувачень Трампа в тому, нібито наша держава почала війну.

Джерела видання повідомили, що спершу Вашингтон запропонував Києву внести правки в український варіант резолюції, щоб «зробити її слабкішою», включаючи «проросійські» формулювання у документі. Потім США запропонував новий варіант резолюції й зажадали від Києва відкликати свою версію, яку вже була погодили з країнами-партнерами.

Нова пропозиція «шокувала» українців, сказав співрозмовник видання, і Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ не відкликати чинний проєкт резолюції.

«Їхня пропозиція дуже коротка і зовсім нова за формулюванням. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення [президента Росії Володимира] Путіна, ніж на заклик до миру», - зазначило джерело WP.

Звернення адміністрації Трампа до Києва передбачає, що американці намагаються «обійти всі можливі процедури в ООН», вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб прокласти шлях для інших країн до підписання більш м'якого тексту від США.

  • Спершу стало відомо, що США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, у якій підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію.
  • Тоді Сполучені Штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.
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