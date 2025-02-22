Раніше видання повідомило, що США можуть відключити Україні Starlink, якщо вона не підпише угоду щодо рідкісноземельних копалин.

Голова Департаменту ефективності уряду в адміністрації Трампа Ілон Маск звинуватив Reuters у брехні через новину, що США можуть відключити Україні Starlink.

“Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) у спадщині брехливих новин”, – написав він у соцмережі Х.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

За повідомленням агенції Reuters, три джерела, знайомих з розвитком подій щодо переговорів між Україною та США про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин, стверджують, що американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Якщо це станеться — в ЗСУ є альтернативи. Очільник ЦПД заспокоює — не треба панікувати.

Польща не вважає можливим відключення Starlink в Україні. Річ у тім, що Варшава закупила термінали і вносить за них абонплату.